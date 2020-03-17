Николь Кидман поддержала Кита Урбана на его концерте в гараже для онлайн-зрителей
17.03.2020, 17:50, Разное
Музыкант Кит Урбан и по совместительству супруг Николь Кидман устроил настоящее шоу у себя в гараже в Нэшвилле. Он пригласил друга-звукорежиссера, установил оборудование, взял гитару и принялся исполнять свои самые известные хиты. Николь поддержала идею мужа и танцевала под свои любимые песни в его исполнении.
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#InstaBand
К слову, многие знаменитые певцы решили сделать онлайн-концерты для своих поклонников – поддержать дух людей в это непростое время. Перед фанатами в прямом эфире уже выступила группа Coldplay, на очереди – певец Джон Ледженд.
Среди российских исполнителей, решивших дать онлайн-концерты, – группа Би-2 и рэпер Баста.
20 марта мы сыграем онлайн-концерт для наших слушателей со всего мира. В сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга, – говорится в официальном заявлении группы Би-2 на Facebook.
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Бесплатное живое выступление Басты состоится сегодня, 17 марта, в 19.00 – его можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале лейбла Gazgolder и на странице “ВКонтакте”. Об этом Василий Вакуленко написал в Instagram после новостей о переносе нескольких концертов на осень в связи с запретом массовых мероприятий.
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