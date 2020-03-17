Министерство культуры закрывает все подведомственные учреждения

17.03.2020, 17:43, Новости дня

Театры, цирки, музеи, филармонии, концертные залы, кинотеатры и все подведомственные учреждения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 временно закрывает Минкультуры России. Временно приостанавливается деятельность федеральных музеев и библиотек, такие же рекомендации направлены в региональные органы управления культурой.

Минкультуры попросило ограничить допуск посетителей в музеи и выставочные залы, сообщает "Интерфакс". Введены дополнительные ограничения для залов, демонстрирующих кинофильмы.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от телекоммуникационных компаний обеспечить бесплатный доступ пользователям к сайтам госуслуг, а также к сайтам дистанционного образования, сервисам для демонстрации отечественных фильмов и мультфильмов. До 12 апреля бесплатным стало приложение МУЛЬТ. Оно позволяет смотреть анимационные мультфильмы студии "Паровоз" на русском, английском и испанском языках на всех платформах: iOS, Android, Android TV, Apple TV и МУЛЬТиКУБИК.

В РФ на 17 марта выявлено 114 случаев заражения коронавирусом. 104 из них — завозные, в остальных случаях заражение произошло при контакте с приехавшими из-за границы людьми.