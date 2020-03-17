 

Российским предприятиям и фирмам рекомендуют переходить на гибкий график

17.03.2020, 17:43, Новости дня

В связи с распространением коронавируса президент РФ обратился к работодателям с просьбой по возможности предоставить своим сотрудникам, у которых есть дети дошкольного и школьного возраста, гибкий или дистанционный график работы.

Владимир Путин отметил, что в случае внеплановых каникул и временного закрытия детских учреждений дети не должны быть предоставлены сами себе, а находиться в постоянном контакте с родителями.

По словам президента, это необходимо, "чтобы мы спокойно, без всяких потерь, прошли эту непростую ситуацию", передает РИА Новости.

Над этим, сказал Путин на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24", нужно работать вместе, сосредоточенно и дисциплинированно.

Глава государства отметил, что в этом заинтересованы все, в том числе и собственники предприятий.

Перейти на дистанционную форму работы в связи с распространением коронавируса в РФ рекомендует госслужащим и Минтруд, передает ТАСС.

Дистанционный формат исполнения должностных обязанностей гражданских и муниципальных служащих рекомендован им при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих возможностей.



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