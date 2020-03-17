Пекин высказался против использования Трампом термина «китайский вирус»

17.03.2020, 17:42, Новости дня

Китай во вторник осудил президента США Дональда Трампа за использование термина «китайский вирус» в отношении нового коронавируса, охватившего уже более 150 стран мира.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что эта формулировка стигматизирует Китай.

Трамп в понедельник написал в «Твиттере»: «Соединенные Штаты будут решительно поддерживать те отрасли, которые особенно пострадали от китайского вируса, в том числе авиакомпании и другие».

На прошлой неделе Трамп ретвитнул чей-то пост, в котором коронавирус также был назван «вирусом из Китая».

Директор Центров по контролю и предотвращению заболеваний Роберт Редфилд, выступая на слушании в Конгрессе, утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли подобная риторика со стороны президента «абсолютно некорректна и неуместна».

«Китай был первой фазой. Корея и Иран – второй фазой, а затем Италия и теперь уже вся Европа», – пояснил Редфилд.

Всемирная организация здравоохранения присвоила новому вирусу название COVID-19.

Анонсируя это решение, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что такое название выбрано с целью «предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или порочащими».