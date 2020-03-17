СМИ: администрация запросит 850 миллиардов для смягчения последствий коронавируса
17.03.2020, 17:42, Новости дня
Администрация президента Дональда Трампа хочет, чтобы Конгресс одобрил пакет мер стимулирования в размере 850 миллиардов долларов для смягчения экономических последствий коронавируса, сообщила во вторник газета Washington Post со ссылкой на четыре неназванных источника, знакомых с этим планом.
Как сообщается, министр финансов Стивен Мнучин планирует обсудить этот запрос с сенаторами-республиканцами во вторник. По словам источников, в рамках пакета планируется задействовать налог с фонда заработной платы и иные механизмы для вливания денежных средств в экономику.
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