Белый дом проводит во вторник пресс-брифинг по борьбе с эпидемией коронавируса

17.03.2020, 17:42, Новости дня

Во вторник, 17 марта, рабочая группа по борьбе с эпидемией коронавируса проводит в Белом доме очередной пресс-брифинг, посвященный мерам, призванным остановить распространение заболевания.

Ранее во вторник состоялось закрытое совещание группы, которое провел ее руководитель вице-президент Майк Пенс.

Напомним, что ранее Белый дом опубликовал рекомендации по борьбе с коронавирусом, призвав жителей США не собираться на неофициальные встречи с участием более чем 10 человек.

Барам, ресторанам и другим общественным заведениям, расположенным в штатах, где произошла местная передача вируса, предложили закрыться.

При этом президент Дональд Трамп воздержался от объявления масштабного карантина или ограничений на выход из дома, хотя некоторые штаты и местные власти ввели собственные обязательные ограничения на работу заведений общественного питания, кинотеатров и развлекательных учреждений, чтобы сдержать респираторный вирус.

«Мы выступаем с рекомендациями, – заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. – Мы пока не дошли до этого этапа, [когда нужно обязывать людей оставаться дома]. Это может произойти, но мы еще не дошли до этого».