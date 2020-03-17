Женатого Сергея Жигунова заподозрили в романе с «копией» Анастасией Заворотнюк

17.03.2020, 17:42, Разное

Знаменитому актеру Сергею Жигунову приписывают любовный роман с журналисткой из Приморья, ныне проживающей в Москве, Викторией Ворожбит. Фанаты не считают это удивительным, так как помощница режиссера, с которой он сотрудничает почти два года, очень похожа на Анастасию Заворотнюк.

В окружении Виктории Ворожбит назвали ее «хваткой женщиной». В настоящее время она находится в столице, хотя до этого трудилась в ведущих компаниях Приморского края, принимала участие в избирательной кампании губернатора, а потом сотрудничала с Анатолием Чубайсом, благодаря чему получила должность в «Роснано». Прославилась Ворожбит, когда брала интервью у известных людей для крупного краевого издания, являющегося собственностью ее мужа Виктора Суханова. Ныне супруги уже не вместе.

Предполагается, что Ворожбит намерено старается быть похожей на Анастасию Заворотнюк, чтобы понравиться Сергею Жигунову. Тот же информатор говорит, на актера это сильно действует, а об их отношениях якобы знают все на Сахалине, хотя оба состоят в официальных браках. Журналистка на личной странице старается больше разговаривать о трудовых моментах, нежели романах. Примером тому ее пост об условном выходном, после которого последуют съемки фильма.