«Люли-люли»: Гузеева в кокошнике подарила зрителям народную песню

17.03.2020, 17:42, Разное

Лариса Гузеева, примерив кокошник, порадовала зрителей импровизацией в своем шоу. Припев народной песни был подхвачен всеми участниками программы «Давай поженимся!».

Невеста-рукодельница похвасталась в студии украшениями из бисера. Телеведущая не устояла перед красотой работы и надела желтый головной убор. От избытка эмоций она тут же запела русскую народную песню о березке. «Люли-люли, стояла», подхватили уже зрители и участники. Примерку продолжила Роза Сябитова, выбрав уже красный кокошник. Практичная телесваха попыталась выпросить уникальное украшение в подарок. Невеста скромно промолчала в ответ. Её отказ многими поклонниками программы был встречен с неодобрением. В своих комментариях одни сочли поступок как неумение рекламировать себя и свои «золотые руки», другие посчитали проявлением скупости.

Кстати, в Instagram Ларисы Гузеевой можно увидеть еще один прекрасный снимок старинного женского убора, украшающего Снегурочку. Так актриса и телеведущая поздравила своих поклонников с Новым Годом, самым любимым праздником с детства.