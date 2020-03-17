 

Дочь Алексея Панина похвасталась наличием доступа к «папиному Instagram»

17.03.2020, 17:41, Разное

Дочь известного актера Алексея Панина записала для Instagram-подписчиков забавное видеообращение, сообщив о потере ее отцом телефона. 12-летняя наследница знаменитости заявила, теперь она будет общаться с поклонниками ее родителя.
Анна Панина сообщила, ее отец, отдыхающий на Маврикии, «потерял телефон и опоздал на самолет». Однако у нее имеется доступ к его аккаунту в Instagram, поэтому она сможет сама отвечать на вопросы фолловеров.

Поклонники поняли шутку Панина, подписавшего пост: «Пишите в direct, только не много. Мы, может быть, вам ответим». Фолловеры забросали комплиментами дочь актера, называя ее «красавицей» и «папиной поддержкой». Многие отметили, что девочка растет копией своего звездного отца.



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