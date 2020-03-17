Банковская система абсолютно ликвидна, единственная просьба – ограничить визиты в отделения банков

17.03.2020, 17:41, Новости дня

Все ограничения, вводимые центральными и местными властями в Украине, направлены на ограничение физических контактов между людьми для борьбы с распространением коронавируса и никак не связаны с состоянием банковской системы. Об этом на брифинге 17 марта заявила первый зампредседателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

“Система работает в обычном режиме, система абсолютно ликвидна, имеет достаточно капитала и достаточно средств, чтобы обслуживать клиентов, выполняя все операции, которые необходимы клиентам. Единственное, о чем мы говорим, – по возможности ограничить визиты в отделения. Мы призываем использовать все возможные онлайн-сервисы банков. Сегодня благодаря развитию сервисов, не выходя из дома, можно не только оплатить коммунальные услуги, но и купить еду, книги и все, что нужно”, – отметила она.

Первый замглавы НБУ также призвала коммерческие и государственные банки снизить тарифы по безналичным операциям.

Рожкова подчеркнула, что банковские отделения продолжат работать в обычном режиме, но могут прерывать работу для дезинфекции.

Курс гривны начал снижать 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В течение недели Нацбанк продал на валютных аукционах около $981 млн. Общий объем продажи валюты с начала года в рамках интервенций НБУ составил $1,5 млрд, при этом за две недели (со 2-го по 13 марта) Нацбанк продал $1,29 млрд.

С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн.