Стало известно, о чем Зеленский договорился на встрече с бизнесменами

17.03.2020, 17:41, Новости дня

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменами договорились создать специальный фонд, из которого будут финансироваться необходимые во время эпидемии коронавируса проекты. Об этом 17 марта сообщил в Facebook одесский бизнесмен, совладелец компании ТИС Андрей Ставницер.

Встреча состоялась 16 марта на Банковой. В Офисе президента проинформировали, что на ней присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании глава государства обсудил помощь со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению в Украины коронавируса, сообщили в пресс-службе Зеленского.

“Договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом”, – написал Ставницер.

По его словам, в первую очередь больницам нужны аппараты искусственной вентиляции легких.

“С этим все плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов – экспресс и ПЦР. С тестами вопрос более-менее решен, в субботу приедет первый 1 млн экспресс-тестов, по словам президента, их в первую очередь передадут на передовую”, – сообщил бизнесмен.

Он рассказал, что найти аппараты ИВЛ сейчас на рынке очень сложно.

“Мы уже купили для Одесской инфекционной больницы два аппарата ИВЛ, но нужны еще. Их невозможно найти – если у вас есть информация, кто продает, пожалуйста, напишите”, – призвал Ставницер.

Бизнесмен рассказал, что на встрече в общем присутствовали 15 бизнесменов, в том числе Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Александр Ярославский, Сергей Тигипко, Владислав Чечеткин, Вячеслав Климов, Андрей Веревский, Виталий Гайдук, Игорь Воронов.

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Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов со ссылкой на одного из участников встречи (его имя он не назвал) сообщил в Facebook, что президент попросил, чтобы каждый из предпринимателей взял на себя некоторые обязательства.

“Большинство присутствующих сказали, что берут на себя определенные обязательства. Но были и те, кто сказал, что помочь не сможет. Это, к моему удивлению, были некоторые компании из “новой экономики” – некоторые гиганты интернет-торговли, фармацевтики”, – процитировал Бутусов собеседника.

Президент также призвал бизнесменов скоординировать работу с органами власти в регионах.

“Мы должны в регионах, где у нас предприятия, скоординироваться с облгосадминистрациями, проверить работу местных больниц, обеспечить их необходимым, составить списки малоимущих и обеспечить им доставку питания, прежде всего старикам, чтобы исключить для них необходимость выходить из дома”, – рассказал Бутусову участник встречи.

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После встречи с бизнесменами Зеленский заявил, что призвал их быть социально ответственными в трудных ситуациях для государства.

“Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев”, – процитировала заявление главы государства на совещании его пресс-служба.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.