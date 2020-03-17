Число больных коронавирусом в России за сутки выросло на четверть: до 114 человек

17.03.2020, 17:40, Новости дня

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 человек, заболевшие есть уже в 26 российских регионах, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме Москвы это Самарская, Калининградская, Тверская, Московская, Тамбовская, Калужская, Нижегородская, Пензенская, Ленинградская, Свердловская, Архангельская и Ярославская области, а также Красноярский край, Татарстан и Хакасия.

В стационарах сейчас находятся 109 заболевших, из них у 106, по словам Голиковой, болезнь протекает в легкой форме без симптомов. 104 человека, по словам вице-премьера, заразились за рубежом.

“За счет тех мер, которые мы приняли в январе раньше, чем все остальные страны, у нас инфекция пока получила ограниченное распространение, но, конечно, расслабляться нельзя”, – сказала Голикова на совещании президента с членами правительства во вторник.

“Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. И все меры, которые сейчас принимаются нами, носят профилактический характер”, – сказала она.

За час до выхода новой статистики президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок из-за коронавируса и возможного карантина. А премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что “ситуация с поставками” в магазины еды “очень стабильная”, а сама ситуация с коронавирусом в России “намного благополучнее, чем у многих стран”.

Никаких карантинных мер из-за коронавируса в России власти пока не ввели. Но страна уже:

закрыла границы со странами ЕС и Беларусью,

прекратила выдавать визы иностранцам,

многим вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение,

а московские школы перевели на свободное посещение.

Также в Новой Москве срочно переоборудуют для приема пациентов с коронавирусом строящуюся больницу.