Вирусолог сообщил сроки появления вакцины от коронавируса в России

17.03.2020, 17:39, Новости дня

На предметах биологический агент живет несколько часов: 6-8 часов на полированных столах, еще меньше — на металлических.

Препарат от нового коронавируса в России и других развитых странах будет доступен в течение полугода. Этот прогноз выдал заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Выступая на заседании ученого совета ДВФУ, он объяснил, почему ВОЗ называет другие сроки.

«Про год-полтора говорят представители ВОЗ, они отвечают еще и за развивающиеся страны. В масштабах планеты вакцина, по-видимому, будет готова, то, что они могут гарантировать, — это год-полтора. Хотя в развитых странах она появится примерно через полгода, к лету, в том числе в РФ», — заявил вирусолог.

По словам Щелканова, для развития коронавируса необходима низкая (но не ниже 0 градусов) температура окружающей среды, а также высокая влажность. На предметах биологический агент живет несколько часов: 6-8 часов на полированных столах, еще меньше — на металлических.

Напомним, что в России пока нет смертельных случаев из-за коронавируса, а число заболевших находится на отметки около ста человек (по официальным данным). При этом власти РФ принимают меры по недопущению распространения COVID-19. При этом в Москве уже есть социально пострадавшие от пандемии.

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