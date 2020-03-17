Россияне положительно оценили женщин-таксистов

17.03.2020, 17:39, Новости дня

У них больше вариантов получить чаевые.

Половина россиян положительно отнеслись к женщинам за рулем и женщинам-таксистам. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками сервиса «Авито Работа». Отмечается, что мужчины особенно оценили аккуратность в вождении и вежливость при общении.

Согласно данным исследования гражданказа рулем не вызывает негатива у 48% опрошенных. Еще 41% заявили о нейтральном отношении и только 8% людей отнеслись негативно. Причем негативных отзывов больше у представителей мужского пола (14%), в то время как у гражданкапроцент недовольных составил 3%.

Половина опрошенных отметила, что женщины за рулем такси на дорогах ведут себя аккуратно. Причем мужчины данный факт отмечали намного чаще, чем женщины (56% против 46%). В плюс представительницам прекрасного пола также записали опрятность и вежливость в общении с пассажирами. О каких-либо проявлениях грубости заявил только 1% опрошенных, причем мужчин среди них не было. Также всего 3% заявили об агрессивном вождении со стороны женщин. Треть же жителей России заявили, что вообще не видят разницы в поведении на дороге.

Результаты опроса показали и то, что россиянам не принципиален пол водителя такси. Так, 49% опрошенных заявили, что им все равно. При этом женщины более склонны к тому, чтобы их возил водитель именно женского пола (19%).

Не влияет половая принадлежность и на готовность оставлять чаевые. Так, 46% процентов опрошенных вообще заявили, что они не оставляют «на чай». Однако все равно у женщин-таксистов шансы получить чаевые больше. Так, мужчины признались, что женщинам-водителям готовы оставлять чаевые чаще, (13% для женщин-водителей и 3% для мужчин-водителей). Впрочем, женщины в целом оставляют на чай реже.

Участие в опросе приняли пять тысяч человек со всей России в возрасте от 18 лет. Анкетирование проводилось методом онлайн-опроса.