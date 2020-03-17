 

Есть определенные проблемы с наличным долларом, мы работаем над этим

17.03.2020, 17:35, Новости дня

В Украине наблюдаются определенные проблемы с наличием наличных долларов, однако Нацбанк и коммерческие банки работают над решением этого вопроса. Об этом на брифинге 17 марта заявила первый зампредседателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

“Есть определенные сложности с наличием наличного доллара, но это связано лишь с тем, что наличную иностранную валюту банковский сектор до введения карантинных мер завозил самолетами из-за границы. Сейчас пассажирские перевозки приостановлены не только в Украине, но и в других странах, поэтому есть временные сложности. Мы работаем с банками, чтобы эти вопросы решить и наладить другую системы доставки долларов в Украину. Нужно не паниковать и немного подождать”, – отметила Рожкова.

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В течение недели Нацбанк продал на валютных аукционах около $981 млн. Общий объем продажи валюты с начала года в рамках интервенций НБУ составил $1,5 млрд, при этом за две недели (со 2-го по 13 марта) Нацбанк продал $1,29 млрд.

С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн. На наличном рынке курс продажи доллара составляет около 29–30 грн/$.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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