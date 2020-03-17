 

Финляндия ограничила движение через границу

17.03.2020, 17:30, Новости дня

С 19 марта Финляндия ограничит передвижение через границу из-за коронавируса, сообщила глава МВД страны Мария Охисало.

«Движение через границу будет ограничено с 19 марта по 13 апреля», – сообщила Охисало, передает ТАСС.

По ее словам, на границах Финляндии внутри Шенгенской зоны правительство также вернет себе контроль, при этом грузы через границу проходить не перестанут.

Она добавила, что в стране закроют все аэропорты за исключением аэропорта в Хельсинки-Вантаа, аэропортов Турку и аэропорта Маарианхамина на Аландских островах.

Финляндия прекратит пассажирские перевозки через границу с Россией, но сохранит перевозку грузов как и на границе со Швецией.

Тем временем в Молдавии парламент на экстренном заседании ввел режим ЧС на 60 дней, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный, информирует РИА «Новости».

«Проект решения парламента был принят единогласно», – отметила спикер.

Во вторник сообщалось, что в Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Марчук заявил, что Путин угрожает захватить еще часть территории Украины

05.03 / Находчивый парень использовал сестру как швабру

05.02 / В серийное производство запускается самый большой летательный аппарат в мире

03.02 / В Центре по примирению назвали причины обстрела турецких военных в Сирии

05.02 / Изучена польза железа для мозга человека

18.01 / Главу МВД по Коми арестовали за взятку в 25 млн рублей

22.02 / Водитель фуры устроил заезд по “встречке” и ДТП на трассе в Петербурге. Видео

14.03 / Коронавирус продолжает заражать россиян: инфекцию выявили у двух жителей Кемерово

21.02 / Мостовой: Женщины неэстетично смотрятся в мужском футболе

18.02 / Армия Хафтара объяснила удар по порту в Триполи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика