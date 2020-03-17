Финляндия ограничила движение через границу
17.03.2020, 17:30, Новости дня
С 19 марта Финляндия ограничит передвижение через границу из-за коронавируса, сообщила глава МВД страны Мария Охисало.
«Движение через границу будет ограничено с 19 марта по 13 апреля», – сообщила Охисало, передает ТАСС.
По ее словам, на границах Финляндии внутри Шенгенской зоны правительство также вернет себе контроль, при этом грузы через границу проходить не перестанут.
Она добавила, что в стране закроют все аэропорты за исключением аэропорта в Хельсинки-Вантаа, аэропортов Турку и аэропорта Маарианхамина на Аландских островах.
Финляндия прекратит пассажирские перевозки через границу с Россией, но сохранит перевозку грузов как и на границе со Швецией.
Тем временем в Молдавии парламент на экстренном заседании ввел режим ЧС на 60 дней, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный, информирует РИА «Новости».
«Проект решения парламента был принят единогласно», – отметила спикер.
Во вторник сообщалось, что в Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа».
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