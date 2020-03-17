 

Royole представит новый смартфон с гибким дисплеем в конце марта

17.03.2020, 17:30, Разное

По сведениям зарубежных инсайдеров, китайские разработчики из Royole Corporation вскоре выпустят новый гибкий смартфон. Официальный дебют девайса может состояться уже в конце марта.
Стоит напомнить, что бренд в своё время создал гибкий аппарат FlexPai, выполненный в формате книжки. Если сложить смартфон, то половинки экрана оказываются снаружи – так владелец сможет использовать гаджет без его раскрытия. Панель с разрешением 1920×1440 пикселей обладает 7,8-дюймовой диагональю, а емкость аккумулятора составляет около 3,8 тысяч мАч. Новинка получит название FlexPai 2, и, скорее всего, такой же форм-фактор, как у предшественника.

Аппаратной основой устройства является 8-ядерный процессор Snapdragon 865, наличие модема 5G тоже предусмотрено. Количество ОЗУ составит как минимум 8 Гб. Официальная презентация смартфона может состояться уже через неделю. Информации о стоимости устройства пока не предоставлено.



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