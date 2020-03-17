Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в России

17.03.2020, 17:30, Разное

Президент РФ Владимир Путин 17 марта подписал указ, касающийся дистанционной продажи лекарств, продающихся без рецепта. Лидер страны призвал ускорить реализацию на практике всех законодательных изменений.

По словам Путина, разрешается реализация безрецептурных лекарств дистанционно, но существует один нюанс. Президент отметил, в нормативную базу нужно внести все предложения о повышении ответственности за распространение контрафакта. Такие меры будут вводиться, чтобы никто на фоне ситуации с коронавирусом не снабжал население тем, что не является пригодным для лечения.

Во вторник, 17 марта, депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона о государственном регулировании цен на лекарства. Кабмин теперь имеет право ограничивать максимальную стоимость на препараты в случае ЧС.