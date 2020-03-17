 

В России количество инфицированных коронавирусом возросло до 114

17.03.2020, 17:30, Разное

Татьяна Голикова представила последние данные по численности заболевших короновирусом россиян. По словам вице-премьера, на 17 марта в стране зарегистрировали 114 инфицированных.

Из общего числа случаев 10 являются контактными, а остальные – завозные. Голикова отметила, что карантин – вынужденная мера, однако это не должно негативно отражаться на доходах граждан. Правительство пересмотрит правила выдачи бюллетеней и порядок выплат по ним.

Вице-премьер добавила, что коронавирус зафиксировали в 26 регионах РФ. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.



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