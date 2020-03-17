Мнение: Смелость и пофигизм

17.03.2020, 17:18, Разное

Я недавно писала пост про панику, упомянула там, что отрицание угрозы – обратная сторона паники.

Обратная сторона – это не значит наоборот, это значит то же самое, просто с другой стороны.

Пофигизм многие путают с устойчивостью, но разница такая же как между короной и адекватной самооценкой.

Пофигисты – это те же паникеры, они настолько боятся стресса, что отрицают угрозу вообще.

К чему это приводит?

В случае с индивидуальной проблемой, это всегда приводит к тому, что проблема прогрессирует.

Корона плоха тем, что не дает принять меры вовремя, проблема растет, опасность становится все больше, и вскоре ее не замечать невозможно.

Вот здесь все пофигисты резко превращаются в отчаянных паникеров.

Это происходит с пофигистами почти всегда, если опасность встает у них перед самым носом.

В случае с коллективной проблемой, такой как эпидемия, война, экономический кризис, все зависит от процента пофигистов в обществе.

Если этот процент велик, происходит то же самое: социальная проблема растет, разрушения становятся все более ощутимыми.

И бывшие пофигисты впадают в панику, бегут как безумное стадо, топчут друг друга и прыгают с обрыва.

Пофигизм и паника тесно связаны, первое доводит ситуацию до второго.

Пофигисты – те же трусы, это лучше запомнить всем, чтобы не бравировать своим пофигизмом и никогда не завидовать пофигистам.

Смелый человек – это человек, который хорошо и ясно осознает угрозу и принимает все меры вовремя, не избегая, не отрицая, не пытаясь называть все угрозы фейками и липой, чтобы спрятать голову в песок.

Поймайте себя на желании отрицать угрозу, которая уже признана на государственном уровне, и отрефлексируйте, что вами движет.

Вами движет, во-первых, сильный страх, который вы боитесь осознать и увидеть и поэтому активно выращиваете корону.

Вы боитесь своего страха, поэтому вынуждены отрицать угрожающее вам явление.

Во-вторых, вами движет лень и инертность, нежелание ничего менять в жизни, перестраивать себя и свой распорядок, изменять свои привычки.

Вас бесит, что случилось вдруг что-то страшное и вы не можете больше плыть по течению, в своей дремоте, как вы привыкли жить. Вы не желаете соглашаться с этим и бунтуете против этого как трехлетки.

В-третьих, вами движет штурманство, вас бесит, что жизнь не просто вышла из-под контроля (она никогда и не была у вас под контролем), но разрушает вашу иллюзию контроля, вы должны отменить свои планы (которые и так бы скорее всего сорвались, как всегда у Штурманов).

Неумение и неготовность находится в подвешенном состоянии, стремление ухватиться за любое ближайшее решение отличает Штурманов. Поэтому в ситуациях шатания Штурманы не выживают.

В-четвертых и пятых, вами движут остальные баги. Вы – Училка и хотите всем объяснить, что они – дураки, вы – Выскочка и хотите похвастаться своей несуществующей удалью, и так далее.

Вот это – суть пофигизма. Пофигисты – самая инертная и косная часть населения, которая мешает принимать организованные коллективные меры. И они же – самые страшные будущие паникеры, как только беда коснется их собственной задницы. Они побегут все крушить.

Паника и пофигизм тесно связаны, потому что люди, которые способны действовать быстро и точно, никогда не пофигисты.

Они хорошо осознают даже гипотетические угрозы и принимают меры, оставаясь в своих границах, то есть делая то, что должны делать, не тратя энергию на все бесполезное и неконструктивное.

И это касается не только социальных бед, но и любых проблем, даже обычных проблем в любовных отношениях.

Я хочу предложить на примере последнего сезона этот вопрос разобрать.

На последнем тесте в чате многие восхищались “железной самооценкой” Золушки которая никак не среагировала на провокации Белоснежки.

Но у Золушки не железная самооценка, наоборот, очень подвижная и реагирующая на реальное положение дел. Железная самооценка у тех, чья корона прибита к голове. Вот те не обращают внимание на обратную связь, все время чувствуют себя значимыми, важными, любимыми, даже если реальность давно говорит им об обратном.

Так как корона все время шатается, ее приходится обматывать зеленым виноградом. И вот он – от самый пофигизм.

Вот эта кривая ухмылочка и стремление обесценить возможные потери.

Сколько жен именно так стараются относиться к соперницам? И что происходит в момент провокации?

Вот что примерно:

Истерика и позорное поведение, обычно с вываливанием грязного белья из корзины, сора из избы и мусора из решета.

Язык очень точно отражает вот этот процесс, когда защиты падают и прорывается гнев, страх и обиды. Грязь, сор, мусор, все выносит вон.

Почему Золушке удается сохранять самообладание и действовать так красиво и точно?

Почему спокойно и точно действует Абай?

Почему Печорин ведет себя чаще всего красиво в конфликте?

КСЖ немного шатнулся в прошлом сезоне, но в этом уже действовал точней.

Как удается героям действовать в границах?

Это получается только благодаря хорошей рефлексии и отказу использовать короны и зеленый виноград.

В первый же момент когда Золушка увидела Белоснежку, она была готова к ее провокациям. Она видела перед собой бывшую девушку своего мужа, из-за которой они когда-то разошлись.

Наверняка многие, смотрящие эту серию, решили, что уверенность Золушки обеспечивается ее высокой СЗ для Онегина.

Наоборот. Высокая СЗ ее обеспечивается уверенностью в себе = умением держаться в границах.

В свое время Золушка уже была в такой ситуации, когда Онегин в Лондоне встречался с Шелли, и там Золушка тоже была спокойна, когда СЗ ее была мала.

Она реалистично оценила, что СЗ Шелли для Онегина больше, чем ее. И исчезла с его горизонта.

Видеть перед собой любую угрозу точно и четко и спокойно оценивать свои возможности – вот что дает самооценка без короны.

Я специально привожу в пример такие мелкие ситуации по сравнению с массовой эпидемией. В масштабах одной жизни это не такая уж мелкая ситуация, хотя и не смертельная, к счастью.

Но то же самое касается общего принципа – как относиться к угрозам.

Трезво, допуская возможность самого плохого развития, не боясь самого страшного развития, но делая все возможное, чтобы этого не случилось.

Сравните, пожалуйста: “Не боюсь, потому что не верю в такое” и “не думаю о плохом” или “Не боюсь, потому что знаю, что буду делать и в этом случае тоже”.

Боится ли КСЖ, что Алиса откажет ему на ультиматум? Нет или не слишком, потому что он готов к ее отказу. Он осознает, что это возможно и принимает это.

КСЖ-в-коронах ставят ультиматумы, но блефуют, они уверены, что женщина согласится или не думают, что будет, если нет. Если получают отказ, опять блефуют, обматываются зеленым виноградом, чтобы не было так страшно, бегут в ночь, а потом вдруг впадают в панику, звонят и просят прощения. В результате такого “ультиматума” они теряют позиции. А все потому, что “не боялись”, не думали о плохом, не верили в плохое, оценивали ситуацию в короне.

Вспомните Настю, которая легко послала КСЖ перед НГ, а потом бегала за ним и просила прощения. То же самое было у нее с Печориным, надерзила, послала смело. Вот Настя не боялась никого из мужчин потерять, она “смелая” и “пофигистка”. Но что толку?

Или смельчак Кирюша.

Кирюша не боится нарываться на Онегина, на Кайрата, на остальных, но что толку?

И наконец знаменитое:

Вот это безмозглая смелость Штурманов, которые отрицают угрозу из-за своей грандиозности.

В личной ситуации просто засмеют, в худшем случае побьют, а при коллективной угрозе стоить это может дорого всем.

И это куда хуже, чем откровенная боязливость.

Если вы боязливы, вы хотя бы не лезете на рожон. А если обмотаны зеленым виноградом, да.

А настоящая смелость – это совсем другое. Нечто принципиально другое. Противоположное пофигизму.

Это осознание своей ответственности за свою защиту.

Вот вопросы вам на тему нового сезона на предмет смелости.

Вы должны кратко и точно описать, на чем основана смелость или “смелость” героев.

Только учтите, у всех она основана на разном, даже если выглядит похоже.

1. Почему смел Матвей в диалоге с Онегиным?

2. Почему так смела Белоснежка, разгуливая с Матвеем?

3. Почему смел Миша, везущий Бекки в разгромленную чужую квартиру вместо обещанной отремонтированной, собственной?

4. Почему КСЖ смело приходит в дом бывшего тестя?

5. Почему Диана довольно смело отказывает КСЖ? Почему она потом жалеет о своей отваге?

6. Почему смел Клим с Ариной?

7. Почему Клим смел с Абаем и с Беллой?

8. Почему Абай смело выходит к Печорину?

9. Почему Алиса смело отказывает КСЖ на ультиматум?

10. Почему смел Кирилл сначала? Почему он испуган в конце?