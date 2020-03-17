 

Мнение: Награда нашла не всех «героев»

17.03.2020, 17:16, Разное

Путин присвоил другу детства Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста.

Ожидаемо: награда нашла героя к очередной годовщине крымского хапка (https://t.me/SerpomPo/5422). Заслуженно: не всякий смог бы построить один из самых дорогих мостов в мире, освоив более $3,5 млрд.

Мы, в СерпомПо только одного не поймем: где награды семейству Симоньянов –Кеосаянов?

За чудесную фильму (https://t.me/SerpomPo/1272), незаслуженно провалившуюся в прокате  (https://www.kinopoisk.ru/film/1171910/)«Крымский мост. Сделано с любовью!»

А сестре начальнице RT Алисе Симоньян (http://t.me/margaritasimonyan/2208) – за пиар самого Крымского моста.

Куда смотрит кремлевский медиа- кукловод Громов (https://t.me/SerpomPo/2507), покровитель начальницы RT?

Ну пусть не звезду Героя, все же и деньги на фильм освоены небольшие – каких-то ₽300 млн, – ну хоть очередной орден «За заслуги перед Отечеством».

Или награда тайная? Как теперь принято. Или денежная премия? Тоже кстати. А то прочитали мы расследование Навального про семью кремлевских пропагандистов (https://parasites.navalny.com/) и прослезились: люди с хлеба на квас перебиваются.

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Источник: СерпомПо



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