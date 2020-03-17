Китайские врачи заявили о повторении Европой их ошибок в борьбе с коронавирусом

17.03.2020, 17:16, Новости дня

Врачи из Китая считают, что европейские медики повторяют ошибки, допущенные при распространении нового коронавируса в Ухане, сообщило агентство Bloomberg.

На пресс-конференции в Ухане врачи отметили, что в первую очередь речь идет о недостаточной защите медработников, которые постоянно контактируют с инфицированными. Особенно это касается отоларингологов, передает ТАСС.

«Врачи находятся в очень близком контакте с пациентами, поэтому они так легко заражаются. Необходимо учить медиков и объяснять им, как защитить себя», – указал глава отделения интенсивной терапии больницы Медицинского колледжа Пекинского союза Ду Бинь.

Bloomberg пишет, что недостаток защитного оборудования и отсутствие понимания природы вируса привели к тому, что в Китае в первые недели эпидемии заболели тысячи медицинских работников. Как минимум 46 из них умерли.

Также китайские врачи указали на необходимость проведения как можно большего количества тестов, так как заболевание часто протекает бессимптомно или в легкой форме.

«Я не представляю, как можно выявить случаи заболевания и установить контакты заболевших, если не проводить тесты», – указал Ду Бинь.

Он отметил, что своевременное тестирование на коронавирус стало своеобразным индикатором компетентности национальных правительств и систем здравоохранения.

Добавим, что коронавирус распространился за пределами Китая сильнее, чем в самой КНР. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 167 тыс. 511, тогда как в Китае – 80 тыс. 881. В Китае умерли 3 тыс. 226 человек, в мире – 6 тыс. 606.