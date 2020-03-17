Экзамен на знание Конституции сдадут 100 тыс. волонтеров

17.03.2020, 17:16, Новости дня

На всех информационных точках «Волонтеров Конституции» с 6 по 22 апреля любой желающий сможет пройти тест на знание поправок к Конституции, перейдя по QR коду на сайт общественно-просветительского проекта «Гражданский экзамен».

Все добровольцы, подавшие заявку на участие в проекте «Волонтеры Конституции», также сдадут «Гражданский экзамен». Он станет завершающим этапом подготовки волонтеров, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Гражданский экзамен» – это цифровая образовательная платформа, агрегатор актуальных знаний в области гражданского образования, а также цикл массовых общественно-просветительских акций. Впервые Экзамен прошел в декабре 2019 года и охватил 200 тыс. человек. Экзамен будет проводиться ежегодно 12 декабря, а тематические «Гражданские зачеты» в течение года. «Гражданский экзамен» включает в себя ряд тематических блоков:

Высшие ценности российского общества, закрепленные в Конституции;

Конституционные права, свободы и обязанности граждан;

Государственное устройство России;

Местное самоуправление;

Избирательная система РФ и полномочия выборных лиц;

Основные события и этапы новейшей истории России;

Современные вызовы и угрозы безопасности личности, общества и государства;

Актуальные аспекты истории и культуры

Экзамен проводится среди учащихся 10-11 классов, студентов, активистов политических партий и активистов структур российского гражданского общества, в том числе и среди волонтеров.

Проект «Волонтеры Конституции» создан по инициативе Ассоциации волонтерских центров с целью информирования граждан о планируемых изменениях в Конституцию и Общероссийском голосовании, а также вовлечения граждан в волонтерские инициативы, в том числе реализуемые в разных регионах страны в весенний период и посвященные 75-летию Победы, Всемирному дню Всемирный день здоровья, Пасхе и другим событиям.

Инициативу волонтёров поддержала Центральная избирательная комиссия, соответствующее соглашение было подписано 21 февраля 2020 года.

Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) – крупнейшая волонтерская организация в России. Создана в 2014 году с целью сохранить наследие волонтерской программы Олимпийских игр в Сочи и развивать добровольческое движение в целом. Реализует 10 федеральных программ, направленных на формирование инфраструктуры поддержки добровольчества, поддержку лидеров и тиражирование лучших практик и методик, реализацию образовательных программ, международное сотрудничество. Подробнее: добровольцыроссии.рф, авц.рф