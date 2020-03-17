РЖД приостановили сообщение с Киргизией и Таджикистаном

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17.03.2020, 17:16, Новости дня

РЖД с 17 марта временно прекращает курсирование международных поездов в Киргизию и Таджикистан, сообщили в пресс-службе компании.

«В соответствии с уведомлением ГП «НК «Кыргыз темир жолу» (железные дороги Киргизии) и ГУП «Рохи Охани Точикистон» (железные дороги Таджикистана) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении на сайте РЖД.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда пассажиры смогут вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

Ранее РЖД приостановили сообщение с Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном, а также с Латвией, Украиной и Молдавией.



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