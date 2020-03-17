 

Президент России удивился росту цен на бензин в стране

17.03.2020, 17:12, Новости дня

Президент Владимир Путин удивился росту цен на бензин в России.

«Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний – чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92 бензин за год вырос в цене на 10,44% … Сейчас уж не говорю – цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», – сообщил глава государства в ходе встречи с правительством, передает РИА «Новости».

Глава государства обратился к министру сельского хозяйства и поручил ему обратить внимание на этот вопрос, информирует ТАСС.

«Ладно, в предыдущие месяцы, но сейчас-то цены рухнули, курс рухнул. Было 65, до 70 доходило, сейчас 30 с небольшим, а бензин – в два раза дороже», – сказал президент.

По словам Патрушева, Минсельхоз и Минэнергетики держат ситуацию на контроле.

«Понимаете, что бензин в принципе немного используется [в сельском хозяйстве]. Мы проработали, услышали мнение, будем держать на контроле», – ответил министр.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ предложило запретить продажу на автозаправочных станциях любого вида жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.



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