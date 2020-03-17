В Черногории заблокированы больше 1 тыс. пассажиров «Победы»

17.03.2020, 17:12, Новости дня

В Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), сообщил источник в авиакомпании.

Власти Черногории приостановили международное авиасообщение из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Больше тысячи клиентов остаются на территории закрытой Черногории. «Победа» направила все необходимые запросы на разрешение вывозных рейсов, но до сих пор вопрос не решен», – приводит слова источника РИА «Новости».

«Запланированный на сегодня вывозной рейс выполнен не будет. Прямо сейчас люди собрались в аэропорту в ожидании вылета, который сегодня уже не состоится», – сказал он.

С 16 марта «Аэрофлот» приостановил несколько регулярных рейсов в Европу с понедельника, лоукостер «Победа» и авиакомпания S7 прекратили регулярные рейсы из Москвы в несколько европейских городов.

Напомним, российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии.