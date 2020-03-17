 

В Черногории заблокированы больше 1 тыс. пассажиров «Победы»

17.03.2020, 17:12, Новости дня

В Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), сообщил источник в авиакомпании.

Власти Черногории приостановили международное авиасообщение из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Больше тысячи клиентов остаются на территории закрытой Черногории. «Победа» направила все необходимые запросы на разрешение вывозных рейсов, но до сих пор вопрос не решен», – приводит слова источника РИА «Новости».

«Запланированный на сегодня вывозной рейс выполнен не будет. Прямо сейчас люди собрались в аэропорту в ожидании вылета, который сегодня уже не состоится», – сказал он.

С 16 марта «Аэрофлот» приостановил несколько регулярных рейсов в Европу с понедельника, лоукостер «Победа» и авиакомпания S7 прекратили регулярные рейсы из Москвы в несколько европейских городов.

Напомним, российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / В Испании ребенка выгнали с футбольного матча из-за футболки соперника. Видео

06.02 / Великобритания отменит часть санкций в отношении России

03.01 / Политолог Гаспарян поздравил украинцев с «изящным кидком» от Зеленского

04.03 / Число умерших от коронавируса в Китае приблизилось к 3 тыс. человек

27.02 / Кондитеры предупредили о возможном подорожании сладостей в РФ

15.01 / Путин предложил ряд поправок в Конституцию

18.02 / В РПЦ предложили приравнять венчание к официальному браку

16.01 / Умер задержанный в Кабо-Верде российский моряк

16.01 / Соавтор текстов Лепса подтвердил, что Мишустин написал музыку для исполнителя

05.02 / Комитет Рады по свободе слова рекомендовал принять законопроект “О медиа” в первом чтении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика