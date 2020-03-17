Роскомнадзор предупредил об активизировавшихся в Сети мошенниках

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17.03.2020, 17:12, Новости дня

Из-за вспышки коронавируса в Сети активизировались мошенники, которые собирают персональные данные пользователей, сообщил Роскомнадзор.

Кибермошенники собирают ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и другие персональные данные, они массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Украденные данные они применяют для создания и пополнения баз данных спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежных данных.

Ведомство порекомендовало доверять только надежным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ. «Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS», – отмечает Роскомнадзор.

Также рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать вложения в письмах, которые пришли от неизвестных организаций или людей. «Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения», – пояснили в ведомстве.

Перед вводом данных в интернет-магазинах рекомендуется убедиться в подлинности ресурса.

«Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников», – заключили в Роскомнадзоре.



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