Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи во время танца села на шпагат

17.03.2020, 17:09, Разное

Дочь актрисы Екатерины Климовой от брака с Гелой Месхи – Белла, не так давно начала заниматься танцами. Накануне 4-летняя девочка и вовсе продемонстрировала свои способности, сев на шпагат и показав прекрасную растяжку.

Артистка поделилась соответствующим роликом на странице в Instagram. На кадрах её дочь исполняет хореографическую импровизацию, изображая танцовщицу, но без музыкального сопровождения. При этом, девочка продемонстрировала сразу два вида шпагата: поперечный и продольный. Сама же Климова подписала видео так: «В любой непонятной ситуации – танцуй!»

Интернет-пользователи положительно оценили домашний ролик, похвалив дочь знаменитости за такие умения. Некоторые подписчики Климовой даже считают, что ей стоит отдать дочь на художественную гимнастику. За считанные часы пост набрал свыше 25 000 отметок «Мне нравится».