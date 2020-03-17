Бьянка презентовала песню «Пандемия» с обнаженными ягодицами

17.03.2020, 17:09, Разное

Исполнительница Бьянка поделилась в социальной сети Instagram своей новой песней. Интернет-пользователи в ответ раскритиковали певицу за столь провокационную композицию и выбор для нее слишком откровенного образа.

Как оказалось, Бьянка подобрала для песни не самое уместно название «Пандемия» – обложка тоже является слегка провокационной: исполнительница предстает в защитной маске и откровенное боди, демонстрируя вместе с другой девушкой свои ягодицы. Официальная премьера трека состоится уже 18 марта.

Подписчики певицы раскритиковали её, так как считают неуместным выпуск подобных клипов в нынешней ситуации. «Бьянка, подумайте, почему у вас немного фолловеров», – добавил еще один. Некоторые обвинили её в хайпе из-за коронавируса, а также в излишне откровенном снимке. Впрочем, публикация все равно набрала почти 4000 отметок «Мне нравится».