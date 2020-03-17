 

Потому что люблю: Екатерина Стриженова рассказала о букете подснежников от мужа и секретах прочного брака

17.03.2020, 17:09, Разное

Свыше 30 лет семейного стажа даёт право Екатерине Стриженовой делится секретами прочности отношений. Одним из них являются знаки внимания и не обязательно в связи с праздниками.
На днях кинорежиссер Александр Стриженов оставил в гримерке супруги букет подснежников, подарив ей радость на целый день. Его сюрприз не был связан с какой-либо датой или поводом для примирения. Ссоры между близкими людьми достаточно редки, а прочность союза особенно в мире современного шоу-бизнеса заставляет восхищаться многих поклонников.

В одном из последних интервью актриса делится его секретами. Их совместный путь начался в далеком 1987 году, когда юной Екатерине Стриженовой исполнилось только 17 лет. Несмотря на молодость, супруги твердо усвоили, что для крепости отношений очень важны не только комплименты и слова-признания в любви, но и умение прислушиваться к критике. Причем они всегда руководствовались не желанием «победить» в споре, а взаимоуважением и стремлением улучшить семейную жизнь. Все обсуждения такого плана проходят наедине. Дочери супругов Анастасия и Александра никогда не принимали участие в подобного рода беседах, и им не приходилось делать мучительный для ребенка выбор точки зрения одного из родителей.

Актриса и телеведущая уверена, укреплению брака служат и те маленькие радости, которыми принято обмениваться в семье. Периодически Александр Стриженов напоминает супруге о своих чувствах сюрпризами, которые с ее стороны вызывают благодарность и трогают до глубины души как проявление любви и внимания.



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