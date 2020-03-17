Мнение: Миллиардеры обеднели на триллион, рост ставок по ипотеке и антикризисный план России

17.03.2020, 17:07, Разное

1. 12 марта произошёл крупнейший обвал американского рынка со времён «Чёрного понедельника» 1987 года, почти на 10% (на заглавной картинке – показатели снижения акций крупнейших компаний). Накануне, 16 марта рынок обвалился ещё примерно на 12-13%, очередной рекорд. Не помогло даже рекордное стимулирование со стороны ФРС США, которая перевела доллар на грань ПОПС, снизив ставку почти до нуля:

https://lenta.ru/news/2020/03/13/obval/

https://lenta.ru/news/2020/03/16/zero/

https://lenta.ru/news/2020/03/16/stocks/

https://lenta.ru/news/2020/03/16/obval/

В результате обесценивания акций с начала этого года богатейшие люди мира потеряли около триллиона долларов своего совокупного состояния (более 16%). Только за 12-е число потери составили 331 миллиард долларов, что стало историческим антирекордом для рейтинга Bloomberg:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-12/world-s-richest-nearing-1-trillion-wipeout-in-2020-stock-rout?sref=6G2RWwOr

Похоже, что это ещё не конец. Планета может вскоре лишиться последнего ультрамиллиардера, чьё состояние выше 100 миллиардов долларов – пока им остаётся Джефф Безос, основатель и крупнейший акционер Amazon. В США, вероятно, сейчас шутят, что это он устроил кризис, чтобы устранить конкурентов с пьедестала.

И действительно, акции Амазона, судя по картинке, по какой-то причине упали меньше, чем акции Майкрософта, Гугла, Фейсбука и других интернет-компаний.

2. Российские банки отреагировали на кризис резким повышением ставок по ипотеке:

https://lenta.ru/news/2020/03/14/stavki/

Если тенденция продолжится, то нас вскоре может ожидать падение цен на жильё, как это обычно бывает во время кризиса. С удорожанием ипотеки покупателей станет меньше, да и в целом, на фоне экономической неопределённости спрос может заметно упасть.

С другой стороны, россияне традиционно воспринимают жильё как защитный актив. Возможно, почитав новости, многие решат немедленно обзавестись той ценностью, которая была значима даже при развитом социализме — квадратными метрами.

3. Министр финансов Антон Силуанов на коне. Необходимость откладывать триллионы рублей в «кубышку» на «чёрный день» стала теперь совершенно очевидна, ибо чёрный день настал. Критики, ещё пару месяцев назад предлагавшие начать тратить деньги, сидят и молчат, с ужасом представляя, что было бы сейчас, если бы власти России последовали их рискованному совету.

По словам Силуанова, сделанных запасов хватит более чем на половину десятилетия, при этом сокращения бюджетных расходов не будет:

https://tass.ru/ekonomika/7979131

«Хочу сказать, что даже при текущих ценах на энергоносители нам ресурсов хватит на срок около шести лет при действующих наших обязательствах. У нас нет никаких оснований говорить сегодня о том, что обязательства, которые предусмотрели в трехлетке, будем сокращать, будем снижать те параметры бюджета», – сказал Силуанов.

Он отметил, все меры социальной поддержки будут реализованы.

Шесть лет – это долгий срок, за который можно успеть и пережить текущий кризис, и заработать денег на новом подъёме экономики, и даже почувствовать первые отдалённые признаки ещё одного, следующего кризиса.

Но это, конечно, если кризис окажется обыкновенным, какие происходят примерно раз в 10 лет, а не редким и мощным суперкризисом, который может перевернуть мировую экономику и политику, как это было во времена Великой Депрессии и последующей Второй мировой войны. Увы, но такого суперкризиса не было уже очень давно, а значит вероятность его наступления крайне велика.