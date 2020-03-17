Мнение: Японская модель стагнации

17.03.2020, 17:06, Разное

Падение американских и европейских индексов можно объяснить эпидемиологической обстановкой (и, кстати, вчера американские биржи упали на совсем рекордную величину). Однако и Китай, вопреки всем заявлениям руководства этой страны, тоже не демонстрирует никакого позитива – идет медленное, но сползание вниз. Что означает лишь одно: китайская модель дрейфует в сторону японского сценария стагнации конца 90 годов. Которая продлилась более 10 лет.

Кстати, обе модели вполне похожи – и японский рывок 80-90 годов, и китайское чудо десятых базируются на безудержных кредитных вливаниях на внутренний рынок. Расчет и японцев, и китайцев был на то, что издержки будут покрыты опережающим ростом экспорта. Но не срослось, и долговой навес накрыл лавиной. Китай уже точно не справится с катастрофой – восстановление его экономики напрямую зависит от возможностей внешних рынков, а они либо закрываются (как американский), либо стагнируют и схлопываются, как европейский. Надежда на внутренний спрос в этом случае бессмысленна – именно внутренний рынок безудержно заливался деньгами, начиная с 2008 года, и именно его издержки было решено гасить ростом экспорта. Можно влить еще триллион-другой на внутренний рынок, но компенсировать это мероприятие ростом внешней выручки невозможно. Тупик.

Выход из положения один – создание зон, которые нужно спасать в расчете на то, что через несколько лет они станут точками нового роста, и опускание всей остальной территории в кромешный застой и нищету. Нищету, конечно, относительную – но в том и проблема: население уже психологически привыкло, что завтра будет лучше чем вчера. Когда завтра в лучшем случае будет так же, как сегодня, это воспринимается крайне болезненно после десятилетия безудержного роста.

Издержки китайской стагнации очевидны: рост социальной напряженности. Причем в глубинке и в мегаполисах, просто по разным причинам. Глубинка начнет бунтовать против ухудшения жизни, города – против обрыва социальных перспектив. И адресатом недовольства будет власть. Рост негативных настроений, протесты и бунты станут нормой для полуторамиллиардной страны. И это в том случае, если китайское руководство будет сохранять хоть какое-то единство, что по понятным причинам практически нереально – вся китайская элита сегодня распределена по существующей модели экономики. Кризис модели неизбежно приведет ко внутриэлитным войнам, которые будут носить отраслевой, структурно-управленческий и земляческий характер.

Технически у Китая есть возможность для сплочения нации и руководства в период, когда будет происходить крайне болезненный переход от нынешней модели к стагнационной. Это, конечно, война – неважно с кем и неважно с каким результатом. Тайвань или Япония – вот наиболее вероятные противники Китая в такой войне, если дела у китайского руководства пойдут настолько плохо, что она станет последней его надеждой.