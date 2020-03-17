 

Судебные слушания по делу МН17 в Гааге решили не переносить

17.03.2020, 16:53, Новости дня

Слушания в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе состоятся, как было запланировано, 23 марта в 10.00. Журналистам и всем заинтересованным лицам предложено отслеживать заседание по трансляции.

«Судебное слушание по делу MH17 будет продолжено 23 марта 2020 года в 10.00 утра. Заинтересованные стороны и журналисты могут следить за заседание в прямом эфире», – передает РИА «Новости» сообщение окружного суда Гааги.

Суд должен принять решения по предыдущим запросам, затем слушания приостановят до 8 июня 2020 года.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Постпред РФ при ОБСЕ назвал процесс политизированным «судилищем».



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