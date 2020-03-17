 

Путин попросил россиян отнестись с пониманием к мерам из-за коронавируса

17.03.2020, 16:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к ограничительным мерам, введенным властями из-за коронавируса.

«Все наши решения должны быть обоснованными, четкими, понятными для людей, соответствовать степени потенциальных рисков и вводиться по мере необходимости. Надо действовать на опережение, смотреть, как может развиваться ситуация, заранее готовить шаги и соответствующие меры и вводить их по мере необходимости», – сказал также Путин, передает РИА «Новости».

Он попросил и впредь «быть предельно мобилизованными», действовать в ситуации с распространением коронавируса «согласованно и слаженно».

«А главное, работать на опережение», – сказал Путин.

По его словам, у россиян должна быть вся информация по коронавирусу.

«У граждан страны должна быть вся необходимая информация: с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством, и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких. Принципиально важно исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов или тем более злонамеренных спекуляций на эту тему. Но чтобы это исключить, можно этому противопоставить только одно: достоверную, своевременную, полную информацию», – сказал Путин.

Президент также отметил важность солидарности, собранности и дисциплины россиян в условиях угрозы коронавируса, передает ТАСС.

До этого Путин заявил, что оперативные меры правительства позволили сдержать массовое проникновение коронавируса в страну.

Напомним, в РФ 114 заболевших коронавирусом. Заболевание затронуло 26 регионов. Внутри страны заразились всего 10 человек. Под меднаблюдением находятся 16 тыс. человек.



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