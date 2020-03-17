К мониторингу общероссийского голосования по поправкам к Конституции могут привлечь зарубежных экспертов

17.03.2020, 16:53, Новости дня

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова заявила, что к мониторингу за голосованием по поправкам к Конституции могут быть привлечены международные эксперты.

«Мы не исключаем привлечение международных экспертов в мониторинге за общероссийским голосованием, но пока концептуальную работу в этом направлении мы не ведем. Аналогичную позицию обозначила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Александровна [Памфилова]. Пока мы находимся в стадии обсуждения, и в любом случае мы учитываем мнение международных экспертов, с кем постоянно поддерживаем связь», – сказала Булгакова, передает РАПСИ.

По словам члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Борисова, в случае невозможности приезда международных экспертов, работа может вестись дистанционно.

«Ситуация непонятна с точки зрения возможности очного приезда из-за распространения коронавируса, но мы работаем с экспертами, я в своем докладе приводил много трудов западных специалистов, связанных с организацией проведения голосования. […] Кроме того нам раздаются звонки от зарубежных коллег, которые подтверждают процесс легитимности и выражают готовность приехать на голосование в качестве экспертов», – заключил член Совета.

Во вторник ассоциация «Независимый общественный мониторинг» представила информационно-аналитический доклад, подготовленный экспертами на основе изучения международного опыта подготовки и проведения голосований по вопросам внесения изменений в основные законы зарубежных стран.