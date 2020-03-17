У одного из главных кандидатов на пост главы ХДС Германии выявлен коронавирус

17.03.2020, 16:51, Новости дня

Один из основных кандидатов на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии – 64-летний Фридрих Мерц – заразился коронавирусом, сообщил телеканал N-TV.

«Взятый у меня в воскресенье на коронавирус анализ дал положительный результат. До конца следующей недели я буду находиться дома в карантине», – приводит ТАСС слова Мерца со ссылкой на канал.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Немецкие ученые предсказали двухлетнюю пандемию коронавируса.