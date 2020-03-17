Минсельхоз заявил о достаточном запасе зерна в России
17.03.2020, 16:51, Новости дня
В РФ достаточно запасов сельскохозяйственного сырья, в том числе зерна, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Он отметил, что резких скачков цен на продукты в стране не наблюдается, передает РИА «Новости».
Вместе с тем российским аграриям не хватает удобрений, топлива и семян на посевную, подчеркнул глава ведомства.
Минсельхоз не фиксирует дефицита по товарам повышенного спроса, включая крупы и консервы, добавил Патрушев, информирует ТАСС.
В ведомстве не ожидают дефицита сельхозпродукции вплоть до нового урожая, сказал он.
В понедельник Минсельхоз поручил регионам обеспечить на два месяца запасы основных продуктов.
Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что дефицита продуктов из-за коронавируса в РФ не будет.
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