Минсельхоз заявил о достаточном запасе зерна в России

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17.03.2020, 16:51, Новости дня

В РФ достаточно запасов сельскохозяйственного сырья, в том числе зерна, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что резких скачков цен на продукты в стране не наблюдается, передает РИА «Новости».

Вместе с тем российским аграриям не хватает удобрений, топлива и семян на посевную, подчеркнул глава ведомства.

Минсельхоз не фиксирует дефицита по товарам повышенного спроса, включая крупы и консервы, добавил Патрушев, информирует ТАСС.

В ведомстве не ожидают дефицита сельхозпродукции вплоть до нового урожая, сказал он.

В понедельник Минсельхоз поручил регионам обеспечить на два месяца запасы основных продуктов.

Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что дефицита продуктов из-за коронавируса в РФ не будет.



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