 

Оперштаб опроверг информацию о закрытии Москвы на карантин по коронавирусу

17.03.2020, 16:51, Новости дня

Информация о том, что Москва будет закрыта на карантин в связи с коронавирусом, является не соответствующей действительности, сообщил оперативный штаб Москвы.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», – приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой в Telegram-канале оперштаба Москвы.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя сведения о неготовности РФ к эпидемии коронавируса, заявила, что в стране есть 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что у Москвы есть хороший опыт в борьбе с коронавирусом, и его учтут при контроле заболеваемости в России.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом.



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