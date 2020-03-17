Мнение: Героическая Набиуллина и доллар по 120 рублей

17.03.2020, 16:49, Разное

Интересно, сколько сейчас вбухивает наш Центробанк на валютную биржу, сдерживая обвал рубля? Нефть-то проваливается ниже 30, должны быть колоссальные продажи рублей – естественно, в ситуации кризиса все так или иначе стремятся уйти в валюту. И при этом рубль, на удивление, ведет себя почти прилично: на фоне мирового катаклизма припасть всего на каких-то 15%, до жалких 75 рублей за доллар – удивительная стойкость. Где наше любимое и более привычное – падение сразу раза в 2? (про падение в 4 – как оно произошло в результате кризиса 1998 года – я уж не говорю, боюсь накликать).

Похоже, российский ЦБ повторяет сейчас свои действия ровно 6-летней давности: в марте 2014 года, в канун “присоединения Крыма”, отечественная валюта тоже было устремилась в свободный полет – испугавшись санкций, которые тогда только готовились объявить, инвесторы толпой бросились на выход. Тогда Центробанк (руководимый той же Набиуллиной), встретил удар всей своей могучей грудью: на одной из сессий он единовременно продал 12 млрд. долларов!! Представляете? За 1 день!

И, вваливая доллары в таких вот объемах, ТОГДА ЦБ, как мы помним, курс рубля удержал. Он подскочил где-то до 36-37 рублей, а потом откатился обратно до 32…

Но уже в конце 2014-го неизбежное все равно свершилось. В марте Набиуллина отбила рубль – в декабре уже оказалась бессильна, и рубль в моменте на бирже падал до 80. И это при том, что баррель в том же декабре стоил лишь чуть менее 60 долл. – сказочная цена по нынешним временам.

Все это заставляет предположить, что в этот раз до декабря мы не протянем – рубль просядет раньше. Вполне возможно, что его вообще собираются держать максимум до 9 мая. Хотя – могут и дольше (если голосувание и впрямь, как по слухам, соберутся перенести на День России 12 июня). За 2014 год Центробанк РФ ввалил на биржу 150 млрд. долларов, пытаясь удержать рубль от падения. С тех же уровней ЗВР, что и сейчас – чуть больше 500 млрд. Но когда “сдох” – рубль провалился вдвое.

Параллелей масса. В этом году с рублем случится тот же фокус?