В Подмосковье из-за коронавируса началась дезинфекция подъездов

17.03.2020, 16:40, Разное

Для борьбы с распространением коронавируса COVID-2019 коммунальные службы Московской области приступили к дезинфекции общественных мест и подъездов. Работы пройдут во всех 54 тысячах домов Подмосковья, сообщает “Подмосковье сегодня”.

Обработку пройдут лифты, перила и холлы. Глава регионального Министерства ЖКХ Антон Велиховский призвал жителей не посещать места скопления людей без нужды. А оплачивать коммунальные услуги руководитель ведомства посоветовал удаленно, с помощью интернет-сервисов.