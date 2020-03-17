В Башкирии шестерых детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

17.03.2020, 16:40, Разное

Коронавирус продолжает проникать вглубь России. В Башкирии среди госпитализированных с подозрением на инфекцию оказались шестеро детей, сообщает ToDay News Ufa.

Всего под наблюдением врачей в республике находятся 41 человек. Медики отмечают, что все пациенты в стабильном состоянии, а их лечение проходит в соответствии с международными стандартами.

Напомним, накануне число зараженных коронавирусом COVID-2019 в России превысило отметку в 90 человек.