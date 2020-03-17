Джон Траволта – худший актер: полный список победителей премии “Золотая малина 2020”

17.03.2020, 16:35, Разное

Список победителей традиционно пестрит фамилиями известных голливудских актеров. Худшим из худших среди мужчин был назван лауреат премий “Золотой глобус” и “Эмми” Джон Траволта. Анонимное жюри негативно оценило его игру сразу в двух фильмах – “Фанат” и “Бок о бок”. В первом он сыграл роль поклонника известного актера, одержимого встречей со своим кумиром, а во втором – гонщика. В женской номинации обойти конкуренток за приз удалось Хилари Дафф, перевоплотившейся в супругу Романа Полански в фильме “Призраки Шэрон Тейт”.

Хилари Дафф в роли Шэрон Тейт Больше всего отличился на премии “Золотая малина” в этом году мюзикл “Кошки” с Тейлор Свифт. Впрочем, она сама осталась без награды. Картина была названа “Худшим фильмом года”, ей присудили победу в номинациях “Худший режиссер”, “Худший сценарий”, “Худший актер второго плана” (Джеймс Корден), “Худшая актриса второго плана” (Ребел Уилсон) и “Худшее экранное сочетание”.

Награду за “Худший ремейк или сиквел” получил фильм “Рэмбо: Последняя кровь”. Жюри испытывает к франшизе о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо особенно теплые чувства, а первую антинаграду за супергеройскую роль Сильвестр Сталлоне получил еще в 80-х. С тех пор почти все части серии были отмечены “Золотой малиной”.

Лауреатам вручили пластмассовую ягоду малины, покрытую золотой краской из пульверизатора. Правда, фактической передачи статуэтки не было. Организаторам пришлось отказаться от церемонии ввиду охватившей мир угрозы заражения коронавирусом.

Кадр из фильма “Кошки”

“Золотая малина” была учреждена в 1980 году публицистом Джоном Уилсоном. Статуэтка в виде покрытой золотой краской ягоды, стоимость которой не превышает 4,97 долларов, присуждается на основании голосования жюри. В это жюри может войти любой, кто заплатит небольшой взнос за членство в фонде “Золотой малины”.