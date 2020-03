Прославившийся на всю страну танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов едет на “Евровидение-2020”

17.03.2020, 16:35, Разное

Поклонники “пухляша”, как его прозвали в соцсетях, из музыкального видео Little Big на песню Uno могут быть спокойны: Дмитрий Красилов – так зовут танцора – все же поедет на “Евровидение”. Новость об этом появилась на официальной странице группы в Instagram несколько минут назад:

Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов (@dimakrasilove) с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!

Подписчики в восторге, их призывы были услышаны. На днях они даже создали петицию, в которой требовали взять Дмитрия на конкурс.

Многочисленные ролики, где иностранцы оценивают клип, показывают, что именно он является изюминкой клипа. Не совершите ошибки и возьмите с собой на “Евровидение-2020” Дмитрия Красилова, так же известного как Пухляш,

– говорилось в тексте петиции.

Дмитрий Красилов

Напомним, в начале марта Первый канал объявил, кто будет представлять Россию на песенном конкурсе “Евровидение-2020”. Конкурсантом стала широко известная в сети панк-поп-рейв группа Little Big. Это решение вызвало споры в интернет-сообществе и шоу-бизнесе: одни обрадовались и заявили, что Россия наконец снова одержит победу, а другие – скептически отнеслись к творчеству группы и посчитали, что их песни не отражают Россию и ее особенности. Позже коллектив выпустил песню Uno и клип к ней (и за 6 дней он набрал больше 29 миллионов просмотров!). В съемках, помимо участников группы, принял участие Дмитрий Красилов – некоторым он известен по участию в телешоу “Танцы”. Широкая публика была удивлена пластичностью и харизматичностью танцора и трогательно прозвала его “Пухляшом”.

Однако несколько дней рунет лихорадило, причем не из-за пандемии коронавируса. Интернет-пользователи активно обсуждали вопрос, поедет ли Дмитрий на конкурс. Ведь в правилах “Евровидения” сказано, что от одной страны может поехать не более шести человек, а в музыкальном видео снялись семеро: квартет Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров), солистка группировки “Ленинград” Флорида Чантурия и солист группы The Hatters Юрий Музыченко. Причем в официальном аккаунте Little Big Флориду и Юрия объявили частью команды:

Собрали сборную Санкт-Петербурга: на Евровидение-2020 мы поедем расширенным составом – с Флоридой Чантурия (гр. Ленинград) и Юрой Музыченко (гр. The Hatters)!

– гласит пост в Instagram. Каким образом группе удалось “протащить” с собой Дмитрия – “выбить” дополнительное место или отказаться от другого участника в его пользу, – осталось загадкой.