Путин объяснил сдерживание коронавируса в РФ оперативными мерами правительства

17.03.2020, 16:31, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оперативные меры правительства позволили сдержать массовое проникновение коронавируса в страну.

Несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом остается под контролем, заверил глава государства, передает РИА «Новости».

Он добавил, что чрезвычайные меры в Европе из-за заболевания оправданны.

Президент отметил, что в связи с коронавирусом нужно наращивать число средств индивидуальной защиты.

Путин подчеркнул, что в РФ есть компетенции и научная база для производства тест-систем и создания вакцин от коронавируса.

Глава государства добавил, что у россиян должна быть вся информация по коронавирусу, но в то же время необходимо исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций.

Путин потребовал правительство работать на опережение в борьбе с коронавирусом, информирует ТАСС. Он также поручил пополнить резервы лекарств и медоборудования для борьбы с коронавирусом.

Президент отметил, что подписал указ о возможности дистанционной продажи лекарств, продаваемых без рецепта.

Глава государства также высказался о ситуации с коронавирусом в мире.

«Мы видим, как развивается ситуация в мире, связанная с распространением коронавирусной инфекции, большинство государств уже столкнулись с последствиями этой болезни и в сфере здравоохранения, и в сфере экономики. В некоторых странах, таких, например, как у наших друзей из Китайской Народной Республики или Республика Корея, ситуация меняется и меняется к лучшему. <…> А вот в других государствах, в том числе в европейских странах, складывается непростая, иногда даже тяжелая обстановка», – сказал он.

Президент заявил, что необходимо наладить четкую совместную работу правительства, Центробанка и регионов, необходимы выверенные шаги для экономической стабильности в стране.

Необходимо также решить вопрос о повышении ответственности за контрафакт лекарств в условиях распространения вируса, сказал Путин. Он также призвал сделать бесплатным доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в РФ на данный момент зарегистрированы 114 случаев заражения коронавирусом.