Голикова о заявлениях о неготовности к коронавирусу: В РФ есть 40 тыс. аппаратов ИВЛ

17.03.2020, 16:31, Новости дня

В РФ есть 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.

«Учитывая все возможные варианты развития событий, нами проинвентаризированы все имеющиеся ресурсы для целей оказания помощи при коронавирусной инфекции. Готовы к использованию более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», – сообщила Голикова, передает РИА «Новости».

Правительство выделило средства на закупку дополнительных 500 аппаратов ИВЛ, уточнила вице-премьер.

В ходе совещания Голикова сообщила, что в РФ на данный момент зарегистрированы 114 случаев заражения коронавирусом.