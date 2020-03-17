JD.com может провести вторичный листинг в Гонконге в мае или июне

17.03.2020, 16:31, Новости дня

Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. рассматривает возможность проведения вторичного листинга в Гонконге в мае или июне, сообщает Caixin со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Компания со штаб-квартирой в Пекине выбрала Citibank, UBS и CLSA в качестве ведущих андеррайтеров для листинга, уточнил источник. UBS был одним из инвестбанков, которых JD.com выбрал в качестве андеррайтеров для своего IPO в Нью-Йорке в 2014 году.

Размер предложения не будет определен до середины апреля, учитывая текущую волатильность рынка, добавил источник.

Листинг JD.com, несмотря на рыночные потрясения, стал бы победой Гонконгской фондовой биржи, которая стремится стать главной площадкой для размещения акций китайских технологических компаний, пишет The Wall Street Journal.

Наблюдатели отмечают, что успех вторичного листинга Alibaba на 12,9 миллиарда долларов в Гонконге в ноябре 2019 года может побудить многие другие китайские фирмы, включая Baidu, NetEase и Ctrip, последовать ее примеру.