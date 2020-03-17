 

Российские магазины обязали обеспечить 1 метр между покупателями

17.03.2020, 16:31, Новости дня

Торговым сетям в РФ предписано уменьшить очереди и скопления покупателей – между покупателями должно быть не менее 1 метра.

Магазины должны "постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум 1 метр друг от друга", — сообщается в предписании Минпромторга.

Персонал магазинов обязан постоянно протирать дезинфицирующим раствором прилавки, платежные терминалы, ручки тележек, дверные ручки, — "поверхности, которых чаще всего касаются руки покупателей", — цитирует "Интерфакс" предписание министерства.

Руководство торговых сетей обязали исключить дефицит товаров и повышение цен – на полках должны быть самые востребованные товары, пустых полок не должно быть.



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