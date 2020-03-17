 

Близкие Юлии Началовой собрались на могиле певицы в годовщину ее смерти

17.03.2020, 16:30, Разное

Родственники умершей певицы Юлии Началовой собрались у могилы на кладбище, чтобы почтить память певицы в годовщину ее смерти. Отец знаменитости рассказал, когда будет устанавливать памятник дочери, и каким он будет.
На могилу Юлии Началовой сложили большое количество цветов, поэтому появилось такое чувство, будто здесь рассажены свежие тюльпаны, разноцветные розы и другие. Поклонники принесли магнитофон и включили песни исполнительницы. Такая музыка придавала чувство радости, светлой грусти и тоски по умершей. Многим Началова запомнилась уже после ее выступления на детском конкурсе «Утренняя звезда». Один из фанатов признался, он выпил пять пузырьков валерьянки, когда узнал о смерти любимой артистки.

Как передают Nation News, собравшиеся у могилы люди вели себя по-разному: кто-то плакал у креста, другие гладили портрет, третьи просто принесли цветы и сохраняли молчание.

Отец Юлии Началовой отметил, памятник его дочери уже готовится, установят его ближе к маю. Это будет гранитный монумент с изображением певицы. «Скромно, но со вкусом», – заключил Виктор Началов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Светлана Бондарчук мечтает родить своему новому возлюбленному ребенка

25.01 / “Непривлекательный вид”: Владимир Познер объяснил, почему не хочет снимать фильм о России

05.03 / Наука: Переливание крови от беременной женщины может убить мужчину

06.03 / Мнение: Скандал в ОПЕК

27.12 / Росстат: К 2036 году численность населения в России может сократиться почти до 143 миллионов

16.02 / Мнение: Успех художника Павленского, Лента против Яндекса и как американцы вводят санкции

19.02 / Кроссовер Kia Sorento 2021 года рассекретили до премьеры

28.02 / Названы лучшие игровые смартфоны 2020 года

05.03 / «Упала с лестницы»: Нелли Ермолаева предстала перед фанатами с синяком на лице

12.02 / Пенсионный фонд России подал в суд на Елену Ваенгу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика