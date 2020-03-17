Близкие Юлии Началовой собрались на могиле певицы в годовщину ее смерти

17.03.2020, 16:30, Разное

Родственники умершей певицы Юлии Началовой собрались у могилы на кладбище, чтобы почтить память певицы в годовщину ее смерти. Отец знаменитости рассказал, когда будет устанавливать памятник дочери, и каким он будет.

На могилу Юлии Началовой сложили большое количество цветов, поэтому появилось такое чувство, будто здесь рассажены свежие тюльпаны, разноцветные розы и другие. Поклонники принесли магнитофон и включили песни исполнительницы. Такая музыка придавала чувство радости, светлой грусти и тоски по умершей. Многим Началова запомнилась уже после ее выступления на детском конкурсе «Утренняя звезда». Один из фанатов признался, он выпил пять пузырьков валерьянки, когда узнал о смерти любимой артистки.

Как передают Nation News, собравшиеся у могилы люди вели себя по-разному: кто-то плакал у креста, другие гладили портрет, третьи просто принесли цветы и сохраняли молчание.

Отец Юлии Началовой отметил, памятник его дочери уже готовится, установят его ближе к маю. Это будет гранитный монумент с изображением певицы. «Скромно, но со вкусом», – заключил Виктор Началов.