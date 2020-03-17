 

Под медицинским наблюдением по коронавирусу в РФ оказались 16 тыс. человек

17.03.2020, 16:30, Новости дня

Более 16 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, они прибыли из стран с неблагополучной ситуацией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Под медицинским наблюдением в целом по РФ с января 2020 года находилось 53 тыс. 13 человек, по состоянию на 16 марта под контролем остаются 16 тыс. 401 человек», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Проводится их анкетирование, после чего прибывших передают под меднаблюдение по месту жительства.

Также отмечается, что за последние сутки новый 21 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в 15 регионах России.

«За последние сутки в РФ зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: четыре случая – в Москве, два – в Самарской области, два – в Калининградской области, два – в Тверской области, один – в Московской области, один – в Красноярском крае, один – в Тамбовской области, один – в Калужской области, один – в Нижегородской области, один – в Пензенской области, один – в Республике Татарстан, один – в Республике Хакасия, один – в Свердловской области, один – в Архангельской области, один – в Ярославской области», – говорится в сообщении.

Заразившиеся посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в последние две недели. Также определены люди, которые с ними контактировали. Все они помещены под меднаблюдение.

По последним данным, в РФ 114 заболевших коронавирусом. Заболевание затронуло 26 регионов. Внутри страны заразились всего 10 человек.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ сейчас намного благополучнее, чем во многих других странах.



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