 

В Украине прекратят междугородние и межобластные перевозки пассажиров на время карантина

17.03.2020, 16:30, Разное

Уже с завтрашнего дня на территории Украины прекратятся железнодорожные, автобусные (междугородные) и авиаперевозки. В кабинете министров таким образом решили предотвратить распространение коронавируса.
В самых крупных украинских городах с 17 марта перестанет работать метро. Что касается внутригородских перевозок, то их будут осуществлять по новым правилам: не более 10 человек в салоне. Подобные ограничения продлятся до конца карантина – 3 апреля. Национальный ж/д оператор «Укрзализныця» сможет осуществлять лишь некоторые рейсы внутреннего сообщения, но только после согласования с МОЗ и Министерством инфраструктуры.

Помимо этого, в стране запрещены массовые мероприятия с участием более 10 человек, закрыты многие общественные заведения, кроме магазинов, аптек, АЗС, больниц и банков.



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